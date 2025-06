En medio de una escalada de detenciones y operativos migratorios en el sur de California, Estados Unidos (EEUU), el activista poblano Carlos Orea advirtió que la situación se ha vuelto insostenible para la comunidad migrante.

Por lo tanto, en entrevista desde Los Ángeles, California, epicentro de las recientes protestas por los derechos de los indocumentados, llamó a la prudencia ante el riesgo de deportaciones masivas.

Orea pidió a los paisanos poblanos no participar en manifestaciones, evitar salir innecesariamente y acudir acompañados de abogados a cualquier trámite migratorio.

“Lo que estamos viendo no son operativos normales. Parecen acciones del crimen organizado: arrestos sin orden, sin derecho a una llamada, sin respeto al proceso legal”, advirtió.

Poblanos en riesgo

Orea informó que hasta ahora no hay reporte oficial de poblanos detenidos, aunque el proceso para obtener esa información es lento.

“No les están permitiendo comunicarse hasta 8 o 10 días después de ser detenidos. Para entonces, muchos ya están en centros de detención en Texas, listos para ser deportados”, concluyó.

“Están recogiendo gente en centros de trabajo, en escuelas, incluso en oficinas del gobierno como el DMV, donde los migrantes van a sacar su licencia”, denunció.

El activista, con décadas de trabajo en defensa de los derechos de los connacionales en Estados Unidos, explicó que agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) han incrementado sus operativos en puntos sensibles.

Dio el ejemplo de las tiendas Home Depot, donde acuden trabajadores por cuenta propia y oficinas estatales del Departamento de Vehículos Motorizados, donde California ha permitido por años que personas sin documentos obtengan licencias de conducir.

Detrás de protestas

Carlos Orea aclaró que aunque en las protestas ondean banderas mexicanas, no es la comunidad mexicana la que mayoritariamente se está manifestando.

“Muchos de los que marchan son personas que llegaron con permisos temporales otorgados por la administración de Joe Biden. Son de origen venezolano, guatemalteco, hondureño, cubano, haitiano. Muchos ya tienen familia aquí, hijos, incluso nietos nacidos en Estados Unidos”, explicó.

“Los mexicanos, aunque somos mayoría, no estamos encabezando esas movilizaciones. Llevamos años viviendo aquí, hemos construido un patrimonio, y este tipo de acciones nos ponen en riesgo”.

-¿Por qué pedir que no participen?

-Si no tienes documentos, no te expongas. Estas redadas son arbitrarias. Los agentes están llegando a las casas, a las escuelas, al trabajo. No hay garantías. Hay gente que lleva más de 20 años aquí y ya no regresa a casa porque fue detenida sin siquiera poder avisar a su familia”, relató.

Orea también advirtió que incluso las personas con residencia legal pueden estar en riesgo.

“Si tienen antecedentes por violencia doméstica, delitos de tránsito, o incluso por no pagar pensión alimenticia, podrían perder su ‘green card’. Al regresar de un viaje o en una revisión, migración puede iniciar un proceso en su contra”, señaló.

¿Y las organizaciones de ayuda?

El activista denunció que incluso organizaciones defensoras de migrantes están siendo atacadas desde el gobierno federal.

“A CHIRLA, una organización que lleva décadas ayudando a los migrantes, la están acusando de financiar disturbios. El senador republicano Josh Hawley ya pidió abrir una investigación. Están intentando criminalizar la defensa de los derechos humanos”.

Por lo tanto fue enfático: “Mi consejo es claro: no salgan si no es necesario. No acudan a fiestas, centros comerciales o lugares concurridos. La consigna es cumplir con tres mil arrestos diarios para llegar al millón antes de fin de año, como parte de las promesas de campaña de Donald Trump. Es una cacería feroz”.

Pidió a quienes tengan trámites migratorios pendientes acudir siempre acompañados de un abogado.

“Si tienen una cita en corte o con migración, que no vayan solos. Ya se han dado casos de detenciones dentro de las mismas oficinas de migración, incluso cuando el caso ya está en manos de un juez”.