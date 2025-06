El primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, sostuvo conversaciones telefónicas con los mandatarios de Alemania, Francia e India, y tiene previsto dialogar esta tarde con los presidentes de Estados Unidos, Donald Trump, y de Rusia, Vladimir Putin, según informó su oficina este viernes.

Durante los contactos, los líderes internacionales expresaron su comprensión respecto a las necesidades defensivas de Israel frente a lo que consideran una amenaza existencial por parte de Irán. Netanyahu aseguró que mantendrá un contacto constante con sus homólogos en los próximos días.

La madrugada de este viernes, Israel lanzó una ofensiva aérea dirigida contra la cúpula militar iraní y varias instalaciones relacionadas con su programa nuclear. El Ejército israelí informó que se encuentra preparado para una "operación prolongada".

Como respuesta, Irán lanzó drones hacia territorio israelí, que fueron interceptados antes de alcanzar su objetivo. Las autoridades iraníes han prometido una “respuesta amarga y dolorosa”, por lo que se teme una nueva escalada en las próximas horas.

Israel acusa a Teherán de llevar a cabo un plan secreto para desarrollar armas nucleares. No obstante, la ONU ha declarado que no posee pruebas concluyentes de ese supuesto, aunque reconoce que no puede garantizar que el programa nuclear iraní sea exclusivamente pacífico.

Por su parte, el presidente estadounidense, Donald Trump, advirtió a Irán a través de redes sociales que tiene una “segunda oportunidad” para alcanzar un acuerdo con Washington. También señaló que “los próximos ataques ya planeados” serán “aún más brutales” si no se logra un compromiso.

Estados Unidos e Irán habían iniciado conversaciones el pasado 12 de abril para negociar un acuerdo que limite el desarrollo del programa atómico iraní. La sexta ronda de negociaciones estaba programada para este domingo en Mascate, Omán, pero la continuidad del diálogo queda ahora en entredicho tras los recientes ataques.