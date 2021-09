Este jueves, la presidenta municipal de San Andrés Cholula, Karina Pérez Popoca recibió de parte de la titular de la Secretaría de Turismo del Estado de Puebla, Martha Ornelas Guerrero, la cédula de permanencia a Cholula como Pueblo Mágico.

En su intervención, Karina Pérez Popoca destacó que San Andrés Cholula pertenece en conjunto con San Pedro Cholula en esta denominación de Pueblo Mágico, designación que se relaciona con la esencia, con el color, la identidad, la raíz prehispánica del pueblo más antiguo de América asentado en esta región.

Además, la edil sanandreseña recalcó que San Andrés Cholula es una ciudad cosmopolita, ya que tiene una diversa multiculturalidad, pero que no deja de lado todo lo que ha hecho tan grande al municipio como el pilar fundamental de una transformación, la cual, no solo es en una forma y estilo de vida, si no en la esencia que cada habitante que llega vivir en el territorio sanandreseño.

Por otra parte, la secretaria de Turismo estatal, Martha Ornelas Guerrero, mencionó que el próximo 30 de octubre, el Pueblo Mágico de Cholula cumplirá nueve años desde que recibió esta denominación, siendo este el resultado del trabajo coordinado y los esfuerzos de los tres niveles de gobierno, al hacer de estos destinos turísticos referentes a nivel nacional e internacional.

En este sentido, la funcionaria estatal entregó de forma oficial el nombramiento firmado por el Secretario de Turismo federal, Miguel Torruco Marqués, mismo que acredita al municipio de San Andrés Cholula como parte del Pueblo Mágico de Cholula.