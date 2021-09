“No podemos bajar los brazos, no podemos hoy dejar de trabajar como lo hemos hecho por casi 3 años, dando todo por mejorar las condiciones de nuestro Coronango, porque no se me olvida que cuando llegamos encontramos lamentablemente a un municipio destrozado, sin pies ni cabeza”, aseveró el presidente municipal de Coronango, Antonio Teutli Cuautle.

Al fungir como orador durante la ceremonia conmemorativa al 174 Aniversario de la Gesta Heroica de los Niños Héroes de Chapultepec, Teutli Cuautle reiteró que después de mucho esfuerzo, hoy hay una administración municipal reconocida en todos los niveles de gobierno por el gran trabajo que se ha realizado, gracias al compromiso y a la dedicación que cada uno de los colaboradores.

“Hoy a 174 años de esa justa heroica de los niños héroes, yo les digo con mucho orgullo y satisfacción: estamos haciendo el mejor homenaje que podemos dar, hemos dado nuestro trabajo, nuestros conocimientos y nuestro corazón para construir un mejor país. Tengo algo muy claro al estar aquí, de frente a ustedes, que pase lo que pase, nos podemos ir con la frente en alto porque cumplimos con el compromiso que asumimos como servidores públicos, mi gratitud hacia ustedes, mi reconocimiento y mi lealtad".

“Sintámonos orgullosos de ser mexicanos y sobre todo sintámonos orgullosos de estar contribuyendo a la construcción de un mejor país, eso es lo que estamos haciendo, que nadie nos quite ese enorme honor de ser parte de la historia”, subrayó en su mensaje el edil, Teutli Cuautle.

Posteriormente, Teutli Cuautle realizó una guardia de honor acompañado por los regidores Nazaria García Galindo, Hugo Chapuli Ojeda, José Manuel Cuate Romero y Miguel Gutiérrez Ramos, así como la presidenta honoraria del DIF, Fidelia Cuautle Navarro y la directora honorífica de Comunicación Social, Bárbara Pérez Coliente.