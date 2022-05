Un consumidor y un empleado de Oxxo, se liaron a golpes en una tienda ubicada en Atlixco al no pagar por los objetos que había tomado por el pretexto de que no usaba cubrebocas y los empleados no querían atenderlo.

En un video donde se evidencia que una pareja, se salieron sin pagar del Oxxo porque no tenían cubrebocas, pues los cajeros no querían brindarles el servicio.

El nuevo decreto estatal sobre el uso del cubrebocas ha provocado esta confusión, algunas personas deciden seguir usándolo, otras no y aunque el decreto emitido por parte del Gobierno del Estado solo estipula “Se establece el uso voluntario de cubre boca, mascarilla o cubierta facial en los espacios públicos del estado de Puebla” tal parece que la población lo entiende a su manera y en algunos lugares públicos no están aceptando dicho decreto.