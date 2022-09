El ayuntamiento de San Andrés Cholula, estará atento a las disposiciones de la Auditoria Superior del Estado (ASE) si requiere más información de la administración de la ex presidenta Karina Pérez Popoca, señaló el actual alcalde Edmundo Tlatehui Percino.

En entrevista con medios locales, el munícipe indicó que la ex alcaldesa tiene tiempo para solventar las observaciones por más de 314 millones de pesos que tuvo por su administración que concluyó en 2021.

“Las observaciones que se hicieron ahí están presentes, como funcionarios públicos tenemos una obligación y hoy la ley nos obliga a siete años después que dejamos el cargo”, explicó.

“Ahora tendrá que solventar esas observaciones, no sólo ella, también todos aquellos exfuncionarios, ex presidentes municipales, tendrán que hacer su labor, no quiere decir que sea un tema definitivo, tendrá su tiempo para poder solventar y aclarar las cosas”, añadió.

Dijo que el ayuntamiento no es el encargado de definir la situación, pero darán seguimiento oportuno y están al pendiente de lo que las instancias correspondientes soliciten.

Además detalló que todas las irregularidades encontradas ya son del conocimiento de las autoridades, por lo que se está en espera de que algunos de los exfuncionarios de dicho municipio sean llamados para esclarecer cada una de las observaciones realizadas.

Intolerancia Diario, informó que la ex alcaldesa sanandreseña Karina Pérez Popoca tendrá que solventar ante la ASE la cantidad de 314 millones 149 mil 42 pesos.

Las 28 observaciones son por: materiales y artículos de construcción y reparación; fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados; servicios profesionales, científicos y técnicos integrales.

Asimismo, por conservación y mantenimiento menor de inmuebles; difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales; ayudas sociales a personas; y expedientes técnicos de obras públicas por contrato, entre otros.

De este modo, la ASE observó la no comprobación de la utilización 50 millones 368 mil pesos y 33 millones 854 mil pesos no se reintegraron a las arcas municipales, debido a que los oficios sobre dicho recurso no estaban certificados.

Además, la administración de Pérez Popoca, no entregó estados de cuenta ni de conciliación bancaria por 22 millones 659 mil pesos, etiquetados en el rubro de bienes y servicios.