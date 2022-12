Será este 06 de diciembre de 2022 que se lleve a cabo el denominado "Martes Ciudadano" en donde se ofrecerán diversos servicios de Salud sin costo alguno de 9 a 15 horas en el parque de la cabecera municipal de Quecholac, dio a conocer el alcalde suplente, José Luis Peregrina Flores.

De acuerdo al edil suplente, gracias al apoyo del Gobierno del Estado de Puebla a través de la Secretaría de Salud se brindarán diversos servicios gratuitos tales como: Atención Ciudadana, Salud reproductiva, Consulta general y dental, Toma de glucosa, presión arterial, antígeno prostático, Pruebas rápidas de VIH y sífilis.

Así como también, Alimentación saludable, Otorgamiento de Vida Suero Oral, Esterilización de perros y gatos, Taller "Prevención del embarazo", activación física, adicciones y violencia, esterilización de perros y gatos, entre otros. Los ciudadanos podrán acceder a estos servicios de Salud (de preferencia acudir en ayunas) y presentar una copia de la CURP.

En el caso de la esterilización de mascotas, los animales deberán tener 3 meses de edad, acudir con un ayuno de 8 horas, los animales adultos y de 4 horas para cachorros "No esterilizamos a hembras lactando, no hembras en celo o gestantes, que no estén enfermos gripa o diarrea y llevar un pañal desechable para adulto por paciente".

Finalmente, para la entrega de cartillas nacionales de Salud, deberán presentar una copia de CURP actualizado, una copia de acta de nacimiento en caso de cartilla de 0 a 9 años de edad, comprobante de domicilio, "Todos los servicios son completamente gratis, acude a este próximo Martes ciudadano".