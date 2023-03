Con el objetivo de impulsar el gusto por el deporte entre niños y jóvenes, el Ayuntamiento de Quecholac que encabeza el Presidente Municipal sustituto, José Luis Peregrina Flores a través de la Dirección de Cultura y Deporte llevó a cabo el torneo de Karate Kuisuikai Shito-Ryu Karate Do México y Nippon Shitoryu Karate Do Kusuikai que tuvo lugar en la preparatoria Enrique Cabrera Barroso.

"En esta ocasión, se fomentó el apoyo para alumnos de la disciplina de karate, quienes participaron en el Kuisuikai Shito-Ryu Karate Do México y Nippon Shitoryu Karate Do Kusuikai, en donde tidis mostraron sus habilidades y técnicas obtenidas a través del taller de Karate Do en Quecholac", destacó.

Cabe mencionar que las premiaciones quedaron de la siguiente manera: Ana nirelle rosales Tejeda, Tercer lugar Kata kumite; Isabella Concepcion Navor García

Segundo lugar kata kumite; Yanni rosales Tejeda, Tercer lugar kata kumite y José Samuel Guzmán Portilla, Segundo lugar kumite kata.

Así como también, Ian Trujeque Martínez,

1 kata 1 kumite; Guadalupe Sánchez Enríquez

2 kata 2 kumite; Sara Nicole Cándia Ramirez

3 kata 3 kumite; Guadalupe Yaretzy Camarillo Cándia, 3 kata 3 kumite; Jesus Santiago Enríquez Jiménez, 1 kumite 2 kata e Ivan González Sánchez, 1 kumite 3 kata.

"La disciplina de Kumite engloba al combate y pelea, mientras que la disciplina denominada Kata engloba la técnica de ataques de defensa personal.Te seguimos invitando a que te unas al taller de Karate Do, el cual se imparte en el cuartel Municipal de Quecholac, los días martes y Jueves 5:00 p.m. a 6:30 p.m., para mayor información comunícate al 2212706322", finalizó el edil.