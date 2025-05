Aunque en algunas gasolineras de Pemex en Puebla se encuentran condicionando la venta de 20 litros de gasolina Magna y Premium, la titular de la estación La Piedad, Belén López, advirtió la inexistencia de desabasto, pero, sí la falta de logística de Pemex en Veracruz y Coatzacoalcos para proyectar la distribución de los hidrocarburos en pipas.

Durante un recorrido realizado por Intolerancia Diario a diferentes estaciones de la franquicia Pemex, se corroboró la existencia de la irregularidad del servicio de distribución de hidrocarburos, pero ninguna unidad está cerrada.

El factor común de los trabajadores de las gasolineras es la de no hablar por temor a ser regañados o despedidos por los propietarios o gerentes de esos puntos de venta del combustible.

Bajo ese panorama de incertidumbre, algunos despachadores sí revelan la situación por la que atraviesan las unidades económicas donde laboran, pero piden el anonimato para no ser fotografiados ni aparecer en videos.

Los valientes despachadores de las diferentes estaciones visitadas revelaron que tienen la orden de despachar únicamente 20 litros de gasolina Premium o Magna para evitar que los índices de hidrocarburos de las cisternas desciendan dramáticamente.

En contraste, los despachadores de las franquicias de las marcas extranjeras como la Shell, ExxonMobil, Gulf, BP, en compañía de Valero, no condicionan los litros a vender a automovilistas y a motociclistas.

Lo cierto es que al interior de la paraestatal Pemex, además, de carecer de una estrategia de mercado para resolver los conflictos de distribución, no solamente a Puebla, sino a los diferentes estados de la República, presuntamente no se ha pagado a las empresas que alquilan las pipas para trasladar vía terrestre, los diferentes tipos gasolinas y el diesel.

Pero, existe también una falta de estrategia en la logística de las plantas de Pemex en Coatzacoalcos y en la del puerto de Veracruz para distribuir estos hidrocarburos básicos en la combustión de los motores de motocicleta y automotores para echarlos a andar.

Durante el recorrido desarrollado por esta casa editorial, se observó que en la estación o gasolinera de 19 Poniente y 5 Sur, únicamente existen dos bombas trabajando de las seis que tienen. Pero, el área de cambio de aceites continúa sus jornadas laborales normalmente atendiendo a los automovilistas que quieren este tipo de servicio para mejorar el rendimiento de sus unidades motoras.

En la franquicia de Pemex de la 31 Poniente y 11 Sur, las y los trabajadores soportan los rayos del solares que caen a plomo invitando a los automovilistas a pasar a través de señas con banderas. En esta gasolinera no existe ninguna tipo de señalética que indique desabasto y todas sus bombas funcionan a la perfección y dotan a los automovilistas del carburante esencial para continuar contaminando la atmósfera.

La estación de la 11 Norte, casi vecina de la Casa del Abue, funciona sin ningún problema, ahí también los chicos y chicas se afanan en atraer la atención de los automovilistas.

El factor común de una respuesta negativa es común cuando se pide una entrevista con video o una instantánea. Los rostros adustos se transforman con una sonrisa cuando se pregunta sin el compromiso de aparecer en alguna red social.

La respuesta, es contundente, las pipas han dejado de pasar con regularidad, pero existe gasolina de la Magna, Premium y diesel en las cisternas.

A lo largo del recorrido por varios puntos de venta de la franquicia Pemex por la Angelópolis no se observó algún anuncio a donde se lea "Fuera de servicio". Pero, sí la precaución para vender cierta cantidad de litros.

Esta situación sorprendió a la titular de la estación de La Piedad, localizada en la 25 Sur y 21 Poniente, Belén López, quien subrayó que no existe un desabasto pero sí una falta de estrategia de Pemex en su distribución con pipas desde los puertos de Veracruz y el de Coatzacoalcos.

"En la estación de La Piedad no hay desabasto a nosotros nos llega tal cual como se estipula. Yo creo que el desabasto es interno, sobre la logística de Pemex, pero como tal no he visto desabasto, pero, sí he escuchado en los noticieros nocturnos".

Priorizó en esta estación de La Piedad no existe tampoco la limitante de despachar a los clientes cierta cantidad de litros de alguno de los productos.

"Información como tal no tengo, solamente la he escuchado sobre el desabasto en noticieros nocturnos, pero este no se puede indicar si es con Pemex o de otra franquicia; nosotros frecuentemente tenemos las gasolinas y despachamos con la regularidad de siempre, sin limitantes".