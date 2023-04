En los próximos días ante la falta de resultados y quejas, el presidente municipal de San Andrés Cholula, Edmundo Tlatehui Percino, reveló que hará entre tres y cuatro cambios al interior del gabinete.

Aunque no detalló en qué áreas ocurrirán los cambios, aseveró que por los ajustes que se han realizado en las secretarías, habrá movimientos de personal correspondientes a las direcciones administrativas.

Incluso señaló que algunos titulares han tomado a la ligera su responsabilidad con los ciudadanos, por lo que se realizó una evaluación general del desempeño de sus colaboradores.

El alcalde explicó que así como hubo quienes cumplieron con las metas establecidas, en otros casos se concluyó que ciertos funcionarios municipales “le han quedado a deber” al ayuntamiento.

“Ya se tiene una evaluación de cuáles son las áreas que sí han cumplido sus metas y cuáles no, debo ser claro, he recibido quejas de que no se ha atendido en algunas áreas de forma correcta”, sostuvo.

“Esa es responsabilidad recae en los directores, por eso es que hice el llamado y ya en la siguiente quincena estaremos tomando decisiones”, admitió en entrevista con medios locales.

El cambio más reciente en el ayuntamiento sanandreseño se registró en la Secretaría de Arte, Cultura y Turismo, el que actualmente es dirigido como encargado de despacho, Said Paleta Hernández.

También cabe recordar que a inicios de febrero, falleció el contralor municipal, Edmundo Cabañas Sosa, en su lugar se encuentra Rosa Maritza Vergara Gámez.

Asimismo, a inicios de este año, salió Blanca Jiménez Castillo de la secretaría de Desarrollo Económico y Sector Agropecuario junto con Oscar Ramírez Coatl de la dirección de Protección Civil.

Dichas carteras son dirigidas en el ayuntamiento por José Martín Solís López y Jorge Alberto Guerrero, respectivamente.

Además, tras la renuncia a finales del 2022 de Humberto Rivera García de la Secretaría de Seguridad Pública tomó las riendas Víctor Ávila Andrade.

Edmundo Tlatehui recalcó que los trabajadores del Ayuntamiento de San Andrés Cholula están en constante evaluación. Esto, con la finalidad de que den un mejor servicio a la ciudadanía de esta jurisdicción.