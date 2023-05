Sin justificación y solamente a través de un oficio emitido el 2 de mayo, más de 30 trabajadores de diversas áreas de la Universidad Tecnológica de Tecamachalco (UTTECAM) fueron despedidos, presuntamente por órdenes de la rectora, María Luisa Juárez Hernández. Un día después, los afectados protestaron de manera pacífica afuera del plantel educativo.

En entrevista con Intolerancia Diario, los manifestantes, entre ellos, profesores, administrativos y técnicos, denunciaron a la rectora por ejecutar la orden de despido a más de 30 de ellos.

“Sin razón alguna, sin justificación, la rectora ejecutó esta orden y nos deja a todos los trabajadores sin nuestro sustento económico y sin nuestra fuente de empleo, pese a los años que hemos prestado nuestros servicios a favor y en beneficio de los alumnos y de la universidad”.

Refirieron que, tras este acto, al que calificaron como una violación a sus derechos laborales, se vieron obligados a bloquear los accesos al plantel, aunque sí permitieron el ingreso de alumnos.

Acusaron que los ceses responden a temas personales con la rectora de la UTTECAM, y algunos presumen que es porque quiere incluir a familiares y amigos en la nómina.

“Los temas son políticos. Se sabe que a los alumnos los llevó a un encuentro de líderes a Michoacán. Llevó a los jefes de grupo y, en uno de sus monólogos, les solicitó apoyo para su candidatura a la diputación el próximo año. Se dice que cambian el horario para que TSU e Ingeniería asistan a clases por la mañana y salir a más tardar a las 4 de la tarde, pero solo es para ahorrar presupuesto. Y de paso, deshacerse de personas que siempre hemos cuestionado la calidad académica, hemos levantado la voz porque solo llevan a su personal de confianza y les pagan no como administrativos sino con las horas de docentes que van despidiendo”, señaló un afectado.

Los despedidos amagaron con acudir a la Junta Local de Conciliación y Arbitraje, por lo que convocarán a otros docentes que están en la misma situación para realizar una marcha en Casa Puebla o la SEP.

A su vez, expusieron que debido a que las autoridades académicas contratan a familiares o amigos, la calidad de la institución es cada vez más deficiente.

“Han contratado a personal sin experiencia docente ni profesional. Contratan a sus amigos sin el proceso de exposición de clase muestra y sin cumplir los requisitos de experiencia docente, ni cursos de preparación. Todo esto lo sabemos, cuando nos avisaron que ya no habría horas para nosotros, solicitamos saber porqué, pero solo nos dijeron que es por ‘cambio de horario’ y, como no pude entrar por la mañana, me despidieron”.

Aunado a estas irregularidades, los alumnos, docentes y administrativos han tenido que aportar económicamente para la realización de las ofrendas, para eventos como el Día del Niño, el Día del Estudiante, fechas decembrinas y entrega de juguetes, por citar algunos.

“La señora rectora pide que vayamos vestidos con atuendos de superhéroes o disfrazados de ridículos trajes de terror el Día de muertos. Olvidando que somos una universidad tecnológica, dónde lo más importante es la enseñanza”.

Los trabajadores afectados exhibieron que, anteriormente, ya habían despedido de manera injustificada a otros compañeros.

“Tanto a ellos, como a nosotros, hemos recibido la amenaza de que, si denunciamos, nadie nos haría caso, porque la rectora presume tener buena relación y amistad con el actual gobernador, Sergio Salomón Céspedes Peregrina”.

Finalmente, los trabajadores despedidos exigieron su reinstalación y que la UTTECAM deje de ser usada como trampolín político.