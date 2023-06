Tras los pasados eventos deportivos, El Gran Open Americano e Internacional Invencibles, los cuales tuvieron como sede el municipio de Quecholac, el ayuntamiento a cargo del edil suplente, José Luis Peregrina Flores a través de la Dirección y Regiduría de Deporte y Cultura organizó una demostración de Karate Do.

Al respecto, el edil suplente, Peregrina Flores informó que, recientemente, alumnos, padres de familia y autoridades se dieron cita en el cuartel municipal para ser testigos de los conocimientos adquiridos en esta disciplina deportiva.

"Durante esta evaluación y demostración contamos con la presencia de profesionales en la disciplina del Karate como: Sensei Yuto Tonayama, originario de Japón y atleta de la Universidad Internacional del BUDO; el Sheiham Julio Manuel Fernández Silva maestro de maestros y representante del Karate Do en México, el Sensei Luis Alberto Lima Robles instructor de Karate Do en Palmar de Bravo; el Sensei, Nestor Fabian Lima Tinoco instructor del club Karate Do en Quecholac, el Sensei Maria Leticia López Gutierrez y el Sensei, José Luis Garcia Lima".

"Después se llevó a cabo una demostración por parte de los alumnos del Karate Do. Donde mostraron sus habilidades en esta disciplina", destacó el edil suplente a través de sus redes sociales oficiales y tras refrendar su apoyo y respaldo al talento quecholense.

Cabe mencionar, los maestros y profesionales del Karate Do. Realizaron una "Kata" que es el conjunto de movimientos practicados solos o en pareja en el concepto de las artes Marciales Mixtas. Al Término de las habilidades se realizó la entrega correspondiente de reconocimientos, los cuales fueron entregados por parte de los Maestros profesionales del Karate Do.

Al término del evento, las autoridades municipales hicieron entrega de un presente reconocimiento para los Maestros de esta gran disciplina, por seguir compartiendo sus conocimientos con las futuras generaciones.