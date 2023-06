Más de 3 mil estudiantes de 26 preescolares de San Andrés Cholula, reciben el apoyo de desayunos fríos de parte del ayuntamiento sanandreseño, presidido por Edmundo Tlatehui.

El alcalde indicó que el programa tiene el objetivo de contribuir a la economía familiar, ya que cuando se tiene una buena alimentación, sin duda se tiene la mente preparada para recibir los conocimientos.

“Papá y mamás queremos agradecerles su confianza que nos brindan y pedirles para seguir haciendo equipo pues tenemos una gran responsabilidad como padres”, destacó al hacer entrega de los desayunos.

Asimismo, la titular del Sistema Municipal de Desarrollo Integral de la Familia (DIF), Guadalupe Cuautle Torres, sostuvo que es importante que los escolares tengan una alimentación adecuada, pues eso les brindará una mejor concentración en horas clase.

“Si un niño no está bien alimentado, no tiene los nutrientes o no ha desayunado, difícilmente va estar concentrado”, indicó la esposa del alcalde en la entrega.

Maratón por Día del Padre

En otro tema, el ayuntamiento, a través de la dirección de Deporte, adscrita a la Secretaría del Bienestar, realizó la presentación de la playera oficial y medalla del Medio Maratón del Día del Papá.

Edmundo Tlatehui, indicó que la competencia se ha vuelto una tradición y costumbre en el municipio, ya que a través de la caminata de 2.5 kilómetros, participa toda la familia.

"Hoy a través de la Secretaría del Bienestar y desde la dirección de Deportes, estamos haciendo el esfuerzo para que San Andrés Cholula tenga un Gobierno que impulse al deporte e involucre a la familia", destacó el edil sanandreseño.

Por su parte, Jesús Gregorio Paisano, secretario del Bienestar, informó que los interesados aún pueden inscribirse en las oficinas del edificio CABS, ubicadas en la 3 Oriente, No. 210, en la página asdeporte.com o en las tiendas Mistertennis.

Aseguró que con estas acciones se fortalece el deporte en San Andrés Cholula y se mejora la calidad de vida de los habitantes, además de generar una convivencia sana y segura.

Finalmente, Javier Castellanos Nava, presidente de J&J Sports, explicó que para el día de la carrera, primero saldrán de la meta los competidores de la distancia de 10 km, posteriormente los de 21 y finalmente la caminata de 2.5 kilómetros.

La carrera se llevará a cabo el próximo domingo 18 de junio a las 7:00 horas, iniciando y finalizando en el Deportivo Quetzalcóatl.