Habrá un aumento salarial de 5 por ciento para 510 agremiados al Sindicato Independiente de Trabajadores del Hospital para el Niño Poblano de los Servicios de Salud del Estado de Puebla (SITHNPSSEP).

El acuerdo fue con autoridades de la Secretaría de Salud (Ssa), luego de una serie de protestas que se llevaron a cabo en las puertas del nosocomio.

Al respecto, Joaquín Gutiérrez García, secretario general del SITHNPSSEP, detalló que la petición inicial del sindicato era de 6.2 por ciento, pero las autoridades prometieron realizar un análisis financiero para aumentar a 6.5% posteriormente.

Además, les será pagado a los trabajadores la prima quinquenal, por lo que la Ssa ya está realizando análisis para hacer el movimiento de recursos.

sobre la solicitud de remoción del director del Hospital del Niño Poblano (HNP) Sergio Jiménez Céspedes, a quien acusan de acoso laboral, indicó el líder sindical que en la presente semana entregarán a las autoridades evidencias para comprobar los señalamientos para que sea destituido.

Señaló que el caso deben llevarlo bien documentado, ya que como es trabajador del IMSS-Bienestar federal, los procesos son diferentes, pero están en la mejor manera de que se lleve a cabo y si es la necesidad, se despedirá.

Indicó , en una segunda reunión que se llevará a cabo en próximos días, les informarán si les darán más allá del 5 por ciento de aumento y la fecha en la que será retroactivo.

En las protestas, además comentaron que no se procura que el personal no tiene los insumos necesarios para su trabajo. “Ya basta de tanta impunidad, de nepotismo y hostigamiento laboral, ya la gente de aquí ya se cansó, es lo que pedimos, ya no podemos”, añadió.

“A una doctora en rehabilitación por una cuestión de horario la hacen renunciar, ya basta, la base trabajadora ya se cansó”, sostuvo al dar un ejemplo de los problemas.