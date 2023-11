Rindió su tercer informe de labores la presidenta del DIF municipal de San Andrés Cholula, Guadalupe Cuautle Torres.

En un mensaje fuerte acusó ataques en su contra misóginos, pero no la detendrán, afirmó.

Con voz quebrada y a punto de llorar, señaló que hay una violencia de género en su contra permanentemente, lo que es muy importante decirlo, indicó.

“Cuando hablamos de equidad de género, todavía hay hombres que sigan pensando que a las mujeres nos hacen un favor al participar en actividades públicas o que de plano, por el hecho de ser mujeres, no podemos participar en la política”, dijo.

Aseveró que hay otros hombres que no tienen el mínimo recato de mostrar un odio hacia ella. “¡Son hombres que presumen groseramente su vanidad y misoginia!”, dijo para arrancar los aplausos de mas de 500 personas presentes, entre ellos lideres políticos del Partido Acción Nacional (PAN), quienes la arroparon.

Indicó que en las redes sociales constantemente es agredida desde el anonimato. Cabe decir que es una de las mujeres que más suena para poder ser la próxima candidata panista a la alcaldía.

“¡A todos ellos les digo, que su violencia de género no me intimida! Seguiré adelante con paso firme, sin titubeos, usando mi legitimo derecho y libertades que como cualquier mujer y ciudadana me pertenecen”, sostuvo con voz enérgica.

Posteriormente, en su turno, su esposo el presidente municipal de San Andrés Cholula, Edmundo Tlatehui Percino, le dio todo su apoyo para lo que ella decida.

El trabajo

Al rendir su segundo informe de labores, señaló Guadalupe Cuautle o Lupita como la llaman de cariño, que el DIF tiene vida.

Indicó que cada programa y acción que se realizan diariamente están diseñados para los beneficiados.

Entre las acciones que destacó, dijo se han realizado más de 39 jornadas de salud y se han apoyado a 600 personas con el programa “Cambiando vidas con vista saludable”.

Adelantó que en próximos días se pondrá en funcionamiento un Centro de Asistencia Infantil Comunitario en San Luis Tehuiloyocan en respuesta a una demanda de hace 30 años; este CAIC se sumará al que se puso en marcha en San Francisco Acatepec.

Asimismo, resaltó que en el albergue, a partir de enero de este año se han apoyado a 607 personas de familiares de pacientes del Hospital General de Cholula que son originarios del estado poblano pero también de Veracruz, Oaxaca y México.

“Ustedes son nuestro motivo de inspiración, nuestra causa incansable, mueven nuestra pasión y agradezco su confianza”, resaltó.