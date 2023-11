Previo a la caminata en el centro de Atlixco, precandidatos de Movimiento Ciudadano al Senado, Ramón Fernández y Alida Díaz; a la diputación federal por el distrito 13, Emilia Herrera Ramírez y como coordinador Operativo Municipal, Edgar Moranchel aseguraron que, ante el próximo proceso electoral del 2024, el partido naranja obtendrá excelentes resultados teniendo como abanderado al pre candidato a la presidencia de la República, Samuel García.

En conferencia de prensa, los precandidatos a la Senaduría y a la diputación federal, Ramón Fernández, Alida Díaz y Emilia Herrera, respectivamente, aseguraron que recorrerán cada una de las juntas auxiliares y comunidades que corresponden al distrito 13 de Atlixco para solicitar el voto de confianza y reafirmando, a su vez, el compromiso de hacer una campaña y política cercana con la gente.

“Como ciudadanos, vamos a tocar puerta por puerta, realizando una campaña cercana a la gente, solicitando el voto de confianza a este partido, que es nuevo y que tiene la oportunidad de dar buenos resultados”, puntualizó la maestra e ingeniera, Emilia Herrera.

Mientras que, el delegado nacional de MC, Pedro Jiménez León destacó que, con el apoyo del delegado del partido en Puebla, el diputado Fernando Morales han realizado un trabajo para ejecutar un ejercicio que les permita convertirse en la primera fuerza política en la entidad poblana.

El llamado e invitación

En tanto, Ramón Fernández manifestó que, aunque es respetuoso de los procesos internos de otros partidos políticos y de los tiempos que marca el INE para iniciar campaña, están conscientes de la realidad del municipio de Atlixco en temas de la falta de abastecimiento del agua potable y el incremento de la inseguridad.

“Sabemos que los atlixquenses esta época del año tienen problemas de movilidad por la falta de planeación de la Villa Iluminada, sabemos que la inseguridad crece y las adicciones en los jóvenes también crece, que no hay espacios deportivos y recreativos suficientes. Aunque ellos gobiernen (actualmente), aunque ellos manejen los recursos públicos para promover su imagen, eso no altera la realidad, ni el día a día de los atlixquenses”, aseveró tras señalar que el partido naranja es un movimiento que ha logrado fortalecerse no solo al interior del Estado de Puebla, sino también en el País.

Finalmente, los precandidatos de Movimiento Ciudadano y el delegado operativo nacional agradecieron la invitación del coordinador Operativo Municipal en Atlixco, Edgar Moranchel para dar a conocer las estrategias que, en su momento, llevarán a cabo para obtener el voto de confianza de la ciudadanía. Además, de extender la invitación a todos aquellos que deseen sumarse a este proyecto naranja.