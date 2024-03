El ayuntamiento de Acatzingo a través de Protección Civil Municipal emitió recomendaciones para prevenir incendios forestales y también, llamó a la ciudadanía para denunciar al 911 cualquier acto sospechoso que pudiera poner en riesgo a la población.

Entre las recomendaciones emitidas por Protección Civil Municipal destacan: evitar la quema en zonas de maleza, no arrojar cerrillos, colillas o cigarros encendidos en caminos de carretera o áreas de vegetación, no tirar basura y sobre todo botellas o vidrios (ya que pueden iniciar el fuego creando el efecto lupa con los rayos de sol).

No hacer fogatas o dejar nada inflamable, después de acampar, no quemar basura, llantas u hojas secas, ya que el viento puede propagar el fuego a otras zonas y en caso de iniciar un fuego controlado, es necesario dar aviso a Protección Civil Municipal. "En caso de registrarse un incendio forestal, es de suma importancia llamar el 911 y resguardarse o retirarse de la zona. No abandonar a las mascotas, llevarse documentos personales, tapar puertas y ventanas, cubrir las rendijas, hacer uso de cubrebocas".

Por último, llaman a la ciudadanía a denunciar cualquier acto sospechoso que ponga en riesgo la integridad de la población.