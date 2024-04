El gobierno municipal de Tochtepec a través de Protección Civil emitió recomendaciones para prevenir incendios forestales, ya que en esta temporada de calor puede aumentar este tipo de siniestros en predios, praderas o campos; en caso de detectar cualquier acto sospechoso que ponga en riesgo la integridad de la población, es necesario denunciarlo al 911.

Entre las recomendaciones emitidas por las autoridades de Protección Civil Municipal son: no tirar cerillos, ni cigarros encendidos en carreteras, pastizales o terrenos baldíos; evitar hacer fogatas y de hacerlas, procurar apagarlas en su totalidad; no quemar basura, vidrios o botellas pues crean un efecto de lupa con los rayos del sol; no quemar llantas u hojas secas, ya que el fuego puede propagar el fuego a otras zonas.

“En caso de realizar la quema de pastizales, es importante dar aviso a Protección Civil municipal para que esté controlado. Si detecta un incendio forestal, es necesario reportarlo al 911 y resguardarse o retirarse de la zona. Por otro lago, en caso de vivir cerca de un incendio, es importante que se resguarden, llevarse documentos personales, no abandonar a sus mascotas y hacer uso del cubrebocas”, señalan.