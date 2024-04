Por el delito de uso ilícito de atribuciones y facultades, previsto y sancionado por el artículo 217 del Código Penal Federal, fue denunciado ante la Fiscalía General de la República (FGR) el ex presidente municipal de Tochtepec, Marcos Pérez Calderón, por el daño patrimonial que asciende a más de 800 mil pesos por una obra inconclusa en el Rancho Lima de la junta auxiliar de San Martin Caltenco, situado en dicha demarcación.

De acuerdo a la información a la que tuvo acceso Intolerancia Diario, la obra para la ampliación del alumbrado público de la calle 13 poniente en Rancho Lima de la junta auxiliar de San Martín Caltenco corresponde al Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal (FISM) en el ejercicio fiscal 2018 y cuya obra quedó inconclusa, además de que no se cuentan con los expedientes de Obras Públicas de dicho proyecto

En esta denuncia de la FGR quedó instruida contra el ex edil, Marcos Pérez y también en contra de Salvador Hernández Pérez (ex tesorero municipal), Julio Cervantes Cortes (ex director de Obras Públicas) y José Isaac Itubirde Gómez (propietario de la constructora de la obra inconclusa) por suponerlos responsables de la comisión del hecho con apariencia de delito de Uso ilícito de atribuciones y facultades previsto y sancionado por el artículo 217, del Código Penal Federal. En consecuencia, fórmese causa penal con el número: 128/2024

Cabe mencionar que Marcos Pérez Calderón es esposo de la actual candidata de Morena a la presidencia municipal en Tochtepec y que, de acuerdo a las familias afectadas del Rancho Lima en Caltenco, para el pueblo representa una “tomada de pelo y cinismo de que el ex panista ahora en las filas del partido de la cuarta T busque retomar el poder a través de su esposa, Carolina Aguilar Flores".

El señalamiento

Tras la audiencia que tuvo lugar en el Centro de Justicia Penal Federal, la síndico municipal, Denise Pérez Camacho solicitó un acuerdo reparatorio del daño patrimonial, presumiblemente, sin haberlo consultado con el alcalde o con la aprobación del cuerpo edilicio ante cabildo a fin de responder a las familias de San Martín Caltenco afectadas.

Al entrevistar a la síndico municipal, Denise Pérez Camacho para preguntarle acerca de ese convenio, pero aseguró que el actual alcalde, Zenón Badillo Télles ya tenía conocimiento de este acuerdo; sin embargo, esta versión fue desmentida por el mismo alcalde al asegurar que la funcionaria actuó de manera personal, sin haber tomado en cuenta a las autoridades municipales.

Otras irregularidades

Aunado a esta denuncia ante la FGR, Marcos Pérez Calderón también presenta otras tres investigaciones por otras obras que, presuntamente, no ha podido comprobar.