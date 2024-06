El ayuntamiento de Amozoc a través de la Regiduría de Gobernación, Justicia, Seguridad Pública y Protección Civil en coordinación con la Dirección de Gobernación Municipal convocan a los jóvenes de la clase 2006 y remisos a tramitar la cartilla militar nacional, convocatoria que se abrió desde el pasado 02 de enero de 2024 y concluye el próximo 15 de octubre del mismo año.

De acuerdo con las autoridades de gobierno, la convocatoria emitida por la Secretaría de la Defensa Nacional va dirigida a los jóvenes de la clase 2006 y remisos, “los interesados deberán acudir al salón de regidores en la Plaza de la Constitución (planta baja) en un horario de 9 a 17 horas de lunes a viernes para la entrega de los siguientes documentos: acta de nacimiento y CURP actualizados al 2024, comprobante de domicilio (no mayor a tres meses), constancia de grado máximo de estudios".

Así como también, una identificación oficial (INE, credencial de estudiante, pasaporte, constancia de identidad), 4 fotografías tamaño cartilla (acabado en mate, sin retoque, sin barba, ni colguijes en el rostro, aretes, tatuajes visibles, piercing, vistiendo una camisa o playera blanca), corte de cabello (casquete corto o militar) y presentarse igual que en las fotografías.

En caso de ser remiso, es necesario presentar la constancia de no registro de cartilla del lugar de nacimiento y forzosamente, deberá presentar su credencial de elector para iniciar el trámite.

De acuerdo a las autoridades, entre las complicaciones de no contar con la Cartilla del Servicio Militar es no poder encontrar empleo en cualquier institución gubernamental y en algunas entidades del país, no podrá tramitar la licencia de conducir. Finalmente, invitan a los jóvenes o personas que requieran este documento a acercarse al ayuntamiento e iniciar, de manera gratuita, el trámite.