Con la finalidad de prevenir accidentes en estas fiestas patrias por el uso de pirotecnia, el ayuntamiento de Palmar de Bravo y la Coordinación General de Protección Civil del Estado de Puebla llaman a la ciudadanía a extremar precauciones, emitiendo diversas recomendaciones entre las que destacan: evitar que los menores de edad los compren o manipulen sin la supervisión de un adulto, informó el edil, Adán Silva Valeriano.

Al respecto, el alcalde de Palmar de Bravo, Adán Silva expuso que, en esta temporada de fiestas patrias, incrementa la compra de pirotecnia y con ello, también el riesgo de accidentes graves como: quemaduras, lesiones graves, heridas de diversas severidades e incluso, amputaciones, principalmente en menores de edad.

“Con la llegada de las fiestas patrias en nuestro país, los fuegos artificiales son atractivos cuando se trata de un buen espectáculo en festividades ya que son parte de nuestra tradición; sin embargo, el uso irresponsable y sin la supervisión de un adulto puede ocasionar tragedias. Tanto niños, como adultos están expuestos a posibles quemaduras y lesiones graves".

“Entre las recomendaciones que emite la coordinación de PC del Estado son: los menores de edad no deben comprarlos, ni manipularlos. Es importante que los cuetes o similares no se guarden en los bolsillos y al encenderlos, no deben ser dirigidos a personas, animales, casas o árboles”, indicó.

Cabe mencionar que de acuerdo con el Centro Nacional de Prevención de Desastres (Cenapred), Puebla ocupa el segundo lugar con mayor número de accidentes por pirotecnia con 73 incidentes. El primer lugar lo ocupa el Estado de México con 224. “Lo más grave es que 6 de cada 10 accidentes son en menores de edad”.

Finalmente, el edil hizo especial énfasis a que los productos de pirotecnia no deben ser vistos como juguetes “debemos ser responsables y cuidar a nuestros hijos al no comprarles pirotecnia o productos que tengan pólvora. Evitemos que sean víctimas de lesiones que puedan dejar marcas permanentes que afecten su calidad de vida y en su autoestima”.