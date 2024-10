Luego de que un grupo de Edgar Hernández ex titular de la delegación Atlixcáyotl, clausurara simbólicamente el ayuntamiento de San Andrés Cholula, la alcaldesa Guadalupe Cuautle Torres, aseveró que no caerá en chantajes, por lo que no será incorporado a la comuna.

En rueda de prensa, advirtió que el ex titular de la Delegación o Reserva Atlixcáyotl, sea incorporado al actual gobierno municipal como pretende presionar con manifestaciones.

Luego de una protesta de vecinos la tarde anterior con el ex delegado, explicó la alcaldesa que es de conocimiento público que toda autoridad máxima de los tres niveles de gobierno tiene derecho a nombrar a cada uno de sus integrantes de su gabinete.

Por lo tanto en base a sus facultades legales, decidió no incorporar a Edgar Hernández como funcionario público al ayuntamiento de San Andrés Cholula, como pretendía por la falta de confianza.

“No cederé, por parte del señor Edgar Hernández, ante cualquier presión, chantaje, manifestación o alteración del orden para que sea incorporado al gobierno municipal que encabeza una servidora”, acusó.

Reveló que había amenazas del ex titular de la Delegación Atlixcáyotl de alterar el orden en la inauguración del Foro Internacional Ser Mujer; aunque no lo hizo finalmente.

Incluso la alcaldesa sanandreseña no descartó presentar alguna denuncia por el hecho del pasado martes, 22 de octubre, al señalar que no será víctima de chantajes, luego de que la amenazó con desestabilizar su gobierno si no lo nombra como secretario de Servicios Públicos.

Reveló que Edgar Hernández lanzó una advertencia acerca de que entorpecería la realización del Quinto Foro Internacional Ser Mujer, programado para este día.

Sin embargo, el área jurídica del ayuntamiento ya analiza el tema para interponer una denuncia en contra de la persona en cuestión, ante las amenazas y chantajes en los que ha incurrido, que podrían incurrir en el delito de extorsión.

El 16 de octubre, Edgar Hernández renunció como titular de la Delegación Atlixcáyotl, instancia que se encarga de supervisar el otorgamiento de servicios en dicha zona con la mayor plusvalía en el estado.

Luego de que no fue nombrado en el gabinete, una veintena de personas se manifestaron en la presidencia municipal de San Andrés para exigir que fuera restituido en el cargo.

Por lo tanto, la alcaldesa recordó que tiene la facultad de decidir quién la acompaña y quién no en su gabinete y, en ese sentido, insistió que Edgar Hernández no es una persona digna de confianza.

Ángeles Itzcóatl, será la encargada de despacho de la Delegación Atlixcáyotl, luego de que Edgar Hernández dejó el cargo, reveló la presidenta municipal de San Andrés Cholula, Guadalupe Cuautle Torres.

“Ángeles Itzcóatl, es un servidor público que estará al pendiente y trabajando en la Delegación, escuchando a los ciudadanos, porque como sabemos, los ciudadanos fueron los que eligieron a su delegado, entonces se tenía que poner a un encargado para que estuviera al pendiente”, destacó.

Dijo que está esperando que se haga la correspondiente entrega-recepción en la Delegación Atlixcáyotl, “para mí es importante estar al pendiente de la delegación y sobre todo de los servicios”.

Ángeles Itzcóatl fungió como particular del hoy exmunicipe sanandreseño, Edmundo Tlatehui Percino; también fue regidora suplente, y exdirectora de Arte y Cultura.