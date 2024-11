Puebla se ubica en segundo lugar nacional en muertes por Covid-19, luego de que 56 personas han perdido la vida a consecuencia de la enfermedad en lo que va del año.

Así se aprecia en el reporte semanal de la Dirección General de Epidemiología, donde Puebla solo se encuentra debajo de la Ciudad de México, donde 85 personas han muerto por dicha enfermedad.

Asimismo, en la entidad poblana se han confirmado 579 casos de la enfermedad producto del coronavirus SARS-CoV-2, quinto lugar a nivel nacional.

Además, refiere el informe que se han contabilizado 12 mil 943 personas con enfermedades respiratorias tipo influenza agudas graves, también segundo lugar nacional, hasta la semana 47 de 2024.



En todo el país durante 2024 se han notificado 159 mil 7 casos de Enfermedad Tipo influenza (ETI) e Infección Respiratoria Aguda Grave (IRAG) en las USMER, de los cuales se han confirmado 14 mil 2 casos positivos a Covid-19 con 676 defunciones por la misma enfermedad, presentando 4.8% de letalidad hasta el corte de información.

En el 2024 se han confirmado 676 defunciones por Covid-19 en todo el país; en Ciudad de México se ubicaron el 12.6% de los casos; en Puebla el 8.3%; en Hidalgo el 7.1 por ciento; en el Estado de México el 5.8% y Veracruz el 5 por ciento.

Detalla que los grupos de edad más afectados en fallecimientos son los mayores de 65 años, seguido de 55 a 59 años; 50 a 54 años; 60 a 64 años y 30 a 34 años.

La mediana de edad es 42 años, mientras la distribución por sexo muestra 59.5 % de predominio en mujeres.

Apenas hace en la semana 27, Puebla, se ubicaba en el lugar 11 a escala nacional de contagios por Covid-19, por lo que el incremento de casos la movió hasta el segundo lugar.



Recomendaciones

Ante el aumento de casos, la Secretaría de Salud ha reafirmado la importancia de seguir las siguientes medidas preventivas:



-Uso de cubrebocas: Es fundamental usar mascarillas en lugares públicos y cuando no se pueda mantener la distancia recomendada.



-Higiene de manos: Lavarse las manos con agua y jabón con frecuencia o utilizar gel antibacterial con al menos 70% de alcohol.



Preferir espacios al aire libre y evitar aglomeraciones en lugares cerrados: Evitar lugares con muchas personas concentradas y optar por ambientes abiertos siempre que sea posible.



Distanciamiento social: Mantener una distancia mínima de 1.5 metros entre personas en todo momento.



Vacunación: Es crucial completar el esquema de vacunación y recibir las dosis de refuerzo correspondientes.



Monitorear que su oxigenación no baje de 90: las personas que lleguen a contagiarse, se deberán de realizar una prueba de coronavirus, así como checar que su oxigenación no baje de 90.