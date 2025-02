“Las necesidades de los ciudadanos tenían años de no ser escuchadas, pero en mi gobierno no quitaremos el dedo del renglón para atenderlas, porque sólo la unión entre sociedad y autoridad, hará posible ensamblar los esfuerzos para que tengamos un mejor Cuautlancingo”, expresó el edil, Omar Muñoz, durante la inauguración de la segunda privada lateral del Antiguo Camino a Tlaxcala, en la colonia Nuevo León.

Ante los asistentes, Omar Muñoz sostuvo que se replicarán estas obras en el resto del municipio y que se vienen más proyectos para la comunidad, “lamentablemente antes los vecinos no eran tomados en cuenta, pero la gran virtud que deben tener los servidores públicos como tomadores de decisiones, es la de no cerrarles la puerta; nosotros no lo vamos a hacer en ninguna zona por más alejada que sea".

Puntualizó que en los primeros días de su gobierno se realizaron 19 acciones de alto impacto en beneficio de la localidad, “en gestiones pasadas los liderazgos políticos se metían al bolsillo los recursos, pero le decimos no a esas prácticas y sí a los impactos positivos en la vida de las personas”.

“Con un cariño genuino por el pueblo, damos todos los días el mejor de nuestros esfuerzos para que los sueños y peticiones de los ciudadanos se materialicen en nuestra administración”, concluyó.

En tanto, Susana Santos, Presidenta del Comité de Obra, agradeció al edil por haber hecho realidad la petición que durante años hicieron los vecinos sin encontrar respuesta, “usted escuchó nuestra necesidad y cumplió; usted será el cambio que estábamos necesitando”.