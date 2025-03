La Fundación Patitas Enlodadas A.C. acusó al presidente municipal de Juan C. Bonilla, José Cinto Bernal, de golpear al caballo que montó durante el Carnaval de Huejotzingo, que se realizó del 1 al 4 de marzo.

“Pepe Cinto Bernal del H. Ayuntamiento de Juan C. Bonilla demostró claramente que le vale un cacahuate el trato hacia los animales, pegándole durante todo el trayecto con un fuete al caballo, claramente no es un jinete, es una persona que no respeta a los animales y se le llama maltratador”, publicó en su cuenta de Facebook.

El texto se encuentra acompañado en un video en el que se muestra al alcalde pegar en, al menos, diez ocasiones al animal.

Un fuete puede estar hecho de cuero, fibra de vidrio, nailon, poliuretano, fibra de carbono, plástico, entre otros materiales, de acuerdo con una consulta hecha en Google.

Aunque es de Juan C. Bonilla, demarcación vecina a Huejotzingo, José Cinto Bernal participó como general del Batallón de Zapadores del Segundo Barrio.

Historial conflictivo

En 2024 el Comité del Carnaval de Huejotzingo 2024 prohibió la participación del presidente municipal como general de cualquier batallón.

Lo anterior porque el 7 de enero acudió a las “mascaritas” en un “nivel alto de ebriedad” y agredió verbalmente a los ciudadanos, generales e integrantes del Comité.

“Durante el recorrido realizó acciones y grito frases que no corresponden ni se relacionan a las relaciones de este Carnaval y que perjudican a otras personas”, dieron a conocer los organizadores en un comunicado de prensa.