Tras darse a conocer el anuncio de los dirigentes nacionales de la alianza 'Va por México', conformada por PRI, PAN y PRD, acerca de denunciar ante la Organización de los Estados Americanos (OEA) un presunto nexo del crimen organizado con Morena en las elecciones de 2021, el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador (AMLO), respondió asegurando que anden con cuidado.

En la conferencia matutina de este lunes, el mandatario federal señaló que la oposición tiene derecho a quejarse, sin embargo, advirtió que deben cuidarse y no salir embarrados con algún movimiento de Genaro García Luna.

“Que tengan cuidado nada más, que no vaya a ser que estén involucrados en el caso de (Genaro) García Luna, que anden con cuidado y tienen derecho de quejarse".

En ese sentido, AMLO destacó que la OEA ya emitió una certificación sobre las elecciones en México donde se indicó que no hubo una ninguna violación grave, “si cambia ya veríamos, no me preocupa que vayan, y los entiendo, están desesperados, se unieron todos porque pensaron que con dinero y apoyo de los medios, del dinero que reciben de la embajada de Estados Unidos iban a arrasar en la pasada elección”.

López Obrador recalcó que no tiene nada que reclamar porque su inconformidad la realizan de manera pacífica.

El reclamo de Va por México

Este fin de semana, los dirigentes nacionales de los partidos Acción Nacional, Revolucionario Institucional y de la Revolución Democrática (PAN-PRI-PRD) aseguraron que hubo una presunta intervención del crimen organizado en las pasadas elecciones del 6 de junio y complicidad del gobierno de México.

"Lamentablemente durante todo el proceso electoral no hubo una sola acción para garantizar la seguridad, dejando que ocurrieran amenazas, secuestros y asesinatos de operadores, unos incluso en actos públicos", aseguró Marko Cortés, dirigente nacional del PAN.

Nuestro presidente @MarkoCortes presentará una denuncia ante la @OEA_oficial y la @CIDH sobre la intervención del crimen organizado en las elecciones del 6 de junio.https://t.co/nTiTJHHJSM — Acción Nacional (@AccionNacional) August 22, 2021

Mediante un comunicado, el PAN informó que Marko Cortés, Alejandro Moreno, líder del PRI, y Jesús Zambrano, presidente nacional del PRD, presentarán ante la Organización de los Estados Americanos (OEA) una denuncia al afirmar que esta situación “atenta en contra de la democracia".

“El objetivo de presentar esta denuncia en estas instancias internacionales por parte de los presidentes de la coalición Va Por México es sentar un precedente y presentar una relatoría sobre la amenaza que significa la intervención del crimen organizado en nuestro sistema democrático, sobre el hostigamiento a las instituciones y la persecución política de los opositores”.