Adán Augusto López, quien recientemente fue nombrado como nuevo titular de la Secretaría de Gobernación (Segob), en sustitución de Olga Sánchez Cordero, aseguró que no tiene aspiraciones para ser parte de la sucesión presidencial para el 2024.

Lo anterior fue detallado por López Hernández durante una entrevista para Telereportaje con el periodista Emmanuel Sibilla, señaló que su única aspiración es ayudar al presidente Andrés Manuel López Obrador y a la Cuarta Transformación.

“No tengo la aspiración de estar en la sucesión, estoy enfocado en hacer un trabajo para el cual me invitó el presidente, ¿imagínate si no me va a honrar, como mexicano y sobre todo como tabasqueño, a eso vamos. Tenemos que garantizar la participación de todos, que trascienda la Cuarta Transformación”, explicó.

“Seré el secretario de Gobernación que ayude a la Cuarta Transformación”, advirtió en un tono más serio.