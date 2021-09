El Gobierno de México trasladó a 70 migrantes a Puerto Príncipe en un vuelo humanitario, con lo cual inició el retorno asistido voluntario acordado con autoridades de Haití en el marco de la actual crisis migratoria provocada por el intento de ingresar masivamente a Estados Unidos.

El vuelo partió de Villahermosa, Tabasco, y trasladó a migrantes que estaban asentados en esa demarcación y en Hidalgo, Ciudad de México y Estado de México, detallaron las secretarías de Relaciones Exteriores y de Gobernación en un comunicado conjunto.

Las entidades precisaron que entre los trasladados iban 16 mujeres y 13 menores de edad.

Agregaron que el retorno asistido en vuelos humanitarios forma parte de los acuerdos de la mesa de diálogo permanente que se instaló el 21 de septiembre entre representantes de los Gobiernos de México y Haití para atender las necesidades de las personas de origen haitiano asentadas en territorio mexicano.

Con el regreso en la jornada de un primer grupo "se refrenda el compromiso por una migración segura, ordenada y regular, con pleno respeto y salvaguarda de los derechos humanos", sostuvieron las entidades gubernamentales en su comunicado.

El canciller Marcelo Ebrard afirmó el martes en comparecencia ante el Senado que la mayoría de los miles de haitianos que se concentraron la semana pasada en la frontera entre México y Estados Unidos son migrantes con refugio en Brasil y Chile desde hace algún tiempo.

Emprendieron la travesía al norte a partir de un anuncio gubernamental estadounidense sobre un supuesto beneficio migratorio para haitianos ya radicados en ese país, lo que se interpretó como algo aplicable a todos los migrantes haitianos y motivó un aumento de los desplazamientos, explicó Ebrard.

Sobre los miles asentados en México, entre devueltos por Estados Unidos y aquellos interesados en radicarse en el país, Ebrard explicó que México les ha ofrecido refugio a aquellos que ya no lo tienen en otros países.

"No les podemos ofrecer refugio a muchos de ellos porque ya son refugiados, y no puedes ser refugiado en dos países al mismo tiempo, pero a quienes no tienen la condición de refugio se les ha ofrecido, y al día de hoy hay 13 mil 255 personas provenientes de Haití con esa condición, o que la van a tener", detalló el canciller.