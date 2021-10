Un maestro de la Universidad Autónoma de Aguascalientes (UAA) fue suspendido esta semana luego darse a conocer un vídeo en el que emitió comentarios machistas durante una de sus clases en línea; aseguró que las "mujeres deben aprender a cocinar".

▶ "Si no saben cocinar, ¿para qué se casan? Llega uno con hambre y da coraje"



Un maestro de la Universidad Autónoma de Aguascalientes justificó la agresión contra una mujer "por no saber cocinar"



Un maestro de la Universidad Autónoma de Aguascalientes justificó la agresión contra una mujer "por no saber cocinar"

De acuerdo con La Jornada, el médico y docente, Gerardo de León Romo, hizo algunas expresiones machistas y misóginas durante una clase virtual en la que se hablaba sobre la violencia de género.

Durante la explicación de una de sus alumnas, el docente afirmó que las heridas que sufrió una mujer fueron "provocadas", pues el marido la había acuchillado "por no saber cocinar".

Además, el docente reafirmó la "falta de sentido" de las personas por querer casarse sin tener el conocimiento de cocinar, a lo cual, justificó la violencia.

"Había quemado la cena demasiadas veces, yo no sé para qué, si no saben cocinar, ¿para qué se casan? llega uno con hambre y da coraje. No iba a cenar porque la quemó. Entonces esa es la recomendación del día, aprendan a cocinar antes de casarse", dijo.

Un maestro de la Universidad Autónoma de Aguascalientes fue sañado de misógino y sexista tras asegurar que "las mujeres son apuñaladas por no saber cocinar".

Estos comentarios generaron un silencio incómodo entre los estudiantes. Poco después, una de las estudiantes cuestionó el mensaje y señaló que sí en lugar de ello, era mejor promover frenar la violencia de los hombres hacia las mujeres.

Ante esa situación, el maestro reafirmó su postura. "Bueno, esa es tuya, la mía es aprender a cocinar".

Tras las denuncias emitidas por varias estudiantes y la polémica generada en redes sociales, la Universidad Autónoma de Aguascalientes (UAA) emitió un comunicado donde además de la suspensión del maestro, repudió las declaraciones.