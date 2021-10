"Aún si la revocación de mandato de 2022 no llega al 40 por ciento de la participación ciudadana y gana el “no”, me voy", aseguró este martes el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador (AMLO).

Desde Palacio Nacional, el mandatario federal señaló que en caso de cumplirse este caso, dejará la Presidencia en 2022 al afirmar que el pueblo no merece una autoridad "mediocre".

“No se puede transformar un país si no se tiene autoridad moral y política. No estoy dispuesto a pasar a la historia como un presidente mediocre”,

AMLO recordó que en marzo de 2022, la ciudadanía podrá participar en la consulta de Revocación de Mandato para continuar o no con la llamada Cuarta Transformación.

López Obrador aseguró que tiene la esperanza de que la consulta ciudadana llegue al 40 por ciento para que esta vinculatoria ante las leyes mexicanas.

"Si no se llega al 40 y pierdo, me voy, porque no voy a estar aquí si no tengo el apoyo de la gente, no voy a estar aquí de florero, de adorno".

AMLO también destacó que la transformación del país se lleva a cabo sin violencia y de manera pacífica.

La Revocación de Mandato ha sido una de las medidas más impulsadas por la actual administración federal, la cual ya fue aprobada por la pasada legislatura en San Lázaro.