El fin de semana, el presidente Andrés Manuel López Obrador fue cuestionado sobre la venta y prostitución infantil en comunidades de Guerrero, a lo que aseveró que no es la generalidad de lo que ocurre en dichos pueblos.

El mandatario dijo que en diferentes comunidades de Guerrero existe “una gran reserva de valores culturales, morales, espirituales, la cultura la que nos ha salvado siempre”.

“No creo que haya descomposición social donde hay cultura y en las comunidades indígenas hay mucha cultura, en Oaxaca, en Guerrero, son de los pueblos con más cultura en el mundo”, expuso.

“Lo de la trata o la prostitución infantil no es la generalidad de lo que sucede en las comunidades, como a veces se presenta en los medios de información. ‘En la montaña de Guerrero ahí se venden las niñas’, no, puede ser la excepción, pero no la regla, porque hay muchos valores en los pueblos”, afirmó.

El jefe del Ejecutivo federal refirió que hay “una tendencia muy clasista y racista de acusar de todos los males a los pobres”.

El domingo, durante su gira por Guerrero, el mandatario aseguró que el matrimonio forzado y la venta de niñas no es la regla en las comunidades de la Montaña de Guerrero.

“Ahora que fuimos a la Montaña unas periodistas, por toda la campaña que se genera por quienes no conocen las comunidades, ni conocen de las culturas de los pueblos, la pregunta que me hacían era: ¿qué nos dice o viene a ver lo de la venta de las niñas, lo de la prostitución de niñas?”, contó.

“No, no vengo a ver eso, porque eso no es la regla en las comunidades, hay muchos valores culturales, morales, espirituales, eso puede ser la excepción, pero no es la regla”, expresó.