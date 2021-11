En la conferencia matutina de este miércoles, el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador (AMLO) reiteró el llamado a los padres de familia con una “tercera llamada” para que los niños y jóvenes del país vuelvan a clases presenciales.

"Tercera llamada, comenzamos": @lopezobrador_ vuelve a convocar el regreso a clases presenciales. Dice que ya no hay justificación para no hacerlo y que ya se demostró que los menores no corren riesgo de contagio. pic.twitter.com/4TWEPnvaDP