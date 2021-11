Debido al aumento de casos de coronavirus en países de Europa Central, se están avalando más restricciones, por ejemplo, Austria ya debate la inmunización obligatoria o volver a confinar a toda la población.

En países como Austria o República Checa, que en las primeras olas de contagios lograron quedar con cifras de contagios y defunciones por debajo de Italia o España, se ven al cierre de este 2021 con la obligación de aplicar medidas restrictivas de movilidad.

En cuanto a la vacunación, autoridades austríacas han calificado de “vergonzoso” el proceso de inmunización pues apenas el 65% de su población ha acudido a recibir alguna dosis.

Por lo anterior, primero se prohibió a quienes no estén vacunados a no ir a restaurantes, espacios de ocio y estética, pero este lunes se autorizó el confinamiento obligatorio a quienes no están vacunados.

“A los antivacunas radicales el confinamiento los ha reforzado en su oposición”, advierte a Efe Kittel, director del Austrian Corona Panel Project de la Universidad de Viena, un equipo de científicos que analiza cómo la sociedad austríaca reacciona ante la pandemia.