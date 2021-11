Como parte de la glosa del tercer informe de gobierno que encabeza Andrés Manuel López Obrador, este martes, Rosa Icela Rodríguez, titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana acudió a comparecer ante la Comisión de Seguridad de la Cámara de Diputados.

La funcionaria presumió la detención en los últimos tres años de 2 mil 553 presuntos criminales por delitos relacionados con la delincuencia organizada.

Explicó que 879 eran objetivos prioritarios y 545 fueron detenidos este año por elementos del Ejército y de la Marina Armada en diferentes acciones operativas.

“La política de abrazos no balazos es sinónimo del uso de la inteligencia. Abrazos no balazos nos ha permitido que no haya más decesos de personas inocentes”, refirió.

Señaló que los operativos contra el crimen organizado se llevan a cabo de manera estratégica.

“Este gobierno no afecta a la población civil, las fuerzas de seguridad no se usarán contra el pueblo ni caeremos en el imperdonable error de culpar a las víctimas de su propia muerte”, expuso.