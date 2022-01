El presidente Andrés Manuel López Obrador indicó que se buscará que Banamex sea comprado por inversionistas mexicanos, tras su venta por parte de CitiGroup y reiteró que esta acción no está relacionada con la situación económica del país.



Aseguró que esta operación que se lleva a cabo en México por parte de CitiGroup ya lo hicieron en China, en la India, en Brasil, Argentina y ahora en nuestro país.

“Esto lo digo para que no se malinterprete por los adversarios, que aprovechan todos para decir que están mal las cosas en lo económico en el país y que por eso se está vendiendo Banamex. Pues no, es una política de CitiGroup y ojalá esto se convierta en algo bueno, no es malo pero podemos convertirlo en algo muy bueno si se logra mexicanizar este banco sin medidas autoritarias”, expresó.

De cumplirse con los procedimientos legales, incluyendo los impuestos, el presidente señaló que pueden ser inversionistas mexicanos los que se queden con Banamex y celebró que Ricardo Salinas Pliego haya manifestado su interés en hacerlo.

López Obrador estimó que el empresario dueño de Banco Azteca tiene los recursos para hacerlo igual que Carlos Slim, de Inbursa; de Carlos Hank González, de Banorte y de otros empresarios.

El presidente reveló que le envió un recado José Garza Calderón en el que se le comunicó que un grupo de inversionistas de Nuevo León podrían llevar a cabo la compra de Banamex.

López Obrador señaló que lo anterior no significa que extranjeros no puedan participar en esta operación y "no están cerrados a ello".

“Pero sí nos gustaría que se mexicanizara este banco y también porque suele pasar que las ganancias de la banca, cuando los dueños son extranjeros, no se reinvierten en el país", dijo.

Finalmente, el mandatario agradeció todas las muestras de solidaridad que ha recibido durante su enfermedad por Covid-19, así como a los distintos presidentes de otros países que le han deseado pronta recuperación.