Misael Jiménez Hernández, joven estudiante que cursa la carrera de Ingeniería en Robótica y Sistemas Digitales en el Tecnológico de Monterrey campus Querétaro, ha sido seleccionado por la NASA para viajar a sus instalaciones. La historia del joven se ha dado a conocer a través de las redes sociales y se ha vuelto viral.

El joven fue seleccionado por la NASA para viajar a sus instalaciones y así vivir un programa especial para talentos jóvenes. Sin embargo, para cumplir el sueño, Misael pide ayuda para completar su objetivo.

Jiménez Hernández necesita dinero, por lo que ha puesto a la venta algunas gorras con el logotipo de la NASA a tan sólo 200 pesos. Quiere juntar 3 mil 500 dólares, un aproximado de 70 mil pesos mexicanos.

“¡Hola!, me hace muy feliz contarles que he sido seleccionado entre 60 estudiantes de todo el mundo para representar a México en el International Air and Space Program de la NASA. El programa se llevará a cabo en Huntsville, Alabama, y tiene un costo de 3 mil 500 dólares. Por lo cual busco financiar este sueño mediante la venta de gorras. Puedes ayudarme a hacerlo posible adquiriendo una gorra enviándome un mensaje directo o compartiendo esta publicación a través de Facebook o Instagram para poder llegar a más personas” se lee en su publicación en redes sociales.

Con este programa de la NASA en el Centro Marshall en Alabama se enseña a los mejores estudiantes del mundo y se comparten experiencias entre los jóvenes seleccionados que tienen entre 12 y 25 años.