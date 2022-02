El presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Arturo Zaldívar, asegura que fue presionado por el gobierno de Felipe Calderón debido a un proyecto de sentencia, referente al caso de la guardería ABC de Hermosillo, Sonora, donde un incendio ocasionó la muerte de 49 menores y más de 100 resultaron lesionados.

“Hoy puedo dar fe de una operación de Estado para proteger a la familia de la esposa del expresidente, para proteger a los altos funcionarios públicos de ese gobierno que hoy vienen a hablar de Estado de Derecho y de autonomía y de no sé cuántas cosas, sin ninguna autoridad para decirlo”, dijo al presentar su libro "10 años de derechos. Autobiografía jurisprudencial".

Zaldívar agregó que, al momento de presentar ese proyecto de sentencia, donde se determinó la responsabilidad del estado mexicano en la tragedia, ocurrida el 5 de junio del 2009, tuvo una fuerte discusión con el entonces secretario de Gobernación, Fernando Gómez Mont, y ante la posibilidad de no presentarlo, dio instrucciones de hacer público el proyecto y entregarlo de inmediato a la prensa.

Ante estas aseveraciones, Margarita Zavala, actual diputada federal, respondió a través de su cuenta de Twitter:

“Miente al decir que hubo una operación para proteger a mi familia. La concesión fue de años antes que Felipe Calderón entrara a la presidencia. Y fue el propio gobierno federal el que denunció y obtuvo órdenes de aprehensión incluso contra una pariente mía en sexto grado y otros”.

Aseguró además que fue el propio gobierno quien denunció y obtuvo órdenes de aprehensión contra los implicados, y que ella acompañó los esfuerzos en la entrega de apoyo a las víctimas y hasta la fecha mantiene contacto con algunas de ellas.

Por su parte, en una entrevista a Milenio, Gómez Mont negó haber ejercido presión alguna en contra de Zaldívar, afirmando que las declaraciones hechas eran falsas y reiteró que el gobierno de Felipe Calderón no fue “autoritario” como el ministro quiere hacer parecer.

Aunque indicó que sí hubo una reunión con el ministro, reiteró que no fue para amenazarlo, sino para explicar las razones por las que el proyecto no iba a avanzar, ya que estaba mal elaborado por no generar consensos y por hacerlo a escondidas del resto de los ministros.

"Decir que es la única autoridad que ha hecho algo, habla de una soberbia que todo lo falsifica y eso es delicado tratándose de un ministro”, dijo. Además, aseguró que el mismo presidente Calderón y él, como titular de Segob, tuvieron contacto el mismo día de los hechos con las familias.