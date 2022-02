El presidente Andrés Manuel López Obrador declaró que el Instituto Nacional Electoral (INE) está violando la constitución al instalar menos casillas para la consulta de revocación de mandato, e incluso acusó que están gastando más presupuesto.

En su conferencia de prensa matutina, y pese a que la veda electoral le prohíbe hablar del tema, AMLO comentó que va a dar a conocer el costo de la consulta, el cual se elevó a alrededor de mil 800 millones de pesos, según dijo.

“No creo que me vayan a infraccionar porque considero que se está violando la Constitución y yo ofrecí hacer valer la Constitución y que se respetara. Resulta que los del INE no van a poner casillas para la consulta”.

“Van a poner las mismas casillas que pusieron en la consulta pasada, pero además, les costó 500 millones poner las 50 mil casillas de la consulta pasada y ahora van a poner lo mismo, ya no son 500 millones ya son mil 700, mil 800, entonces ¿cómo están las cuentas?”, señaló.

Reprochó que vayan a existir municipios en el país en donde no se va a instalar una sola casilla, “¿qué no es violar la Constitución, no es una afrenta a la democracia?”, cuestionó.

“Y todo porque los señores están en contra de la transformación del país, cuando deberían de situarse por encima de intereses particulares, partidistas, ser auténticos jueces y sobre todo cumplir con la democracia”, advirtió.