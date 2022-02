Marcelo Ebrard Casaubón, titular de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), informó sobre la supuesta explosión de un edificio contiguo a la embajada de México en Ucrania.

Desde Kiev, la embajadora Olga García Guillén dio a conocer que no se le permitió la entrada a la embajada debido a la explosión, señaló el canciller a través de su cuenta de Twitter.

Me informa nuestra embajadora Olga García desde Kiev que no le permitieron acceder a nuestra Embajada porque hubo explosión en edificio contiguo, está atendiendo desde la residencia.Le reconozco su valor extraordinario para seguir apoyando a los mexicanos en Ucrania. — Marcelo Ebrard C. (@m_ebrard) February 25, 2022

En tanto, García Guillén continuó con sus labores desde la residencia. "Le reconozco su valor extraordinario para seguir apoyando a los mexicanos en Ucrania", agregó Ebrard.

Se ha reportado que, este viernes, Kiev amaneció bajo ataque de misiles rusos en lo que se enmarca como el avance de las tropas rusas hacia la capital de Ucrania.

Hace unos días, ante la escalada del conflicto entre Rusia y Ucrania, Ebrard Casaubón había descartado que México mueva o evacúe su embajada en la capital ucraniana.

"No tomaríamos ninguna decisión respecto a la embajada salvo que estuviera en grave peligro, que no hubiese condiciones para su funcionamiento, cuestión que hoy no es la situación", explicó.

El canciller precisó que la embajada va a permanecer en la capital de Ucrania, a diferencia de otros países como Estados Unidos, Reino Unido o la propia Rusia que han ordenado a todo su personal diplomático salir de la nación lo antes posible.