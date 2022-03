El presidente Andrés Manuel López Obrador dijo que la cantante Belinda tiene un juicio en el Servicio de Administración Tributaria (SAT); sin embargo, no se irá en contra de ella, luego de que este miércoles amagó con dar a conocer una lista de deudores de impuestos que incluya a periodistas, empresarios y artistas.

"Hace como dos días salió lo de una cantante, Belinda y ella tiene un juicio en el SAT y lo está defendiendo, pero no vamos a irnos sobre Belinda", comentó en la conferencia de prensa matutina.

López Obrador dijo que actualmente ya no hay condonación de impuestos y criticó que anteriormente se encarcelara a artistas o dirigentes sindicales, presuntamente para simular que se erradicaba la evasión de pagos.

"Siempre era lo espectacular y así querían darnos atole con el dedo, ahora no. Se reformó la Constitución, ya no hay condonaciones, para que levantemos el nivel del debate, claro que todos los ciudadanos estamos obligados a pagar impuestos, mejor dicho contribuir, pero eso era lo que se exigía y los que contribuían eran los que no tenían influencias, los que se sentían dueños de México no pagaban impuestos", afirmó.

Asimismo, consideró que se ha avanzado en el pago de impuestos, para que ya no se den privilegios fiscales a grandes corporativos o a personas con influencias en el gobierno.

"Pienso que se ha estado avanzando para que no haya privilegios fiscales, antes era común perseguir o encarcelar a un artista famoso, famosa y aparentar de que se estaba combatiendo la evasión fiscal y a los de mero arriba no se les tocaba porque sí un artista puede tener problemas con el SAT, pero nunca va a ser igual que las grandes corporaciones que dominaban, que tenían secuestrado al gobierno y que no pagaban impuestos", mencionó.

Ante esta situación, AMLO abrió la posibilidad de revelar cualquier indicio de evasión de impuestos en su conferencia de prensa si es que los interesados le presentan los documentos que lo confirmen.

Aunque no está claro el método por el cual se haría pública la información, el mandatario aseguró que lo que tenga el gobierno se presentará en el Salón Tesorería.