Esta semana, alrededor de 700 pasajeros entre mexicanos, ucranianos y rusos residentes en México regresaron en los últimos dos vuelos humanitarios de las aerolíneas rusas, Aeroflot y Nordwind, respectivamente, al Aeropuerto Internacional de Cancún.

Entre los mexicanos había varios pasajeros que decidieron regresar a México por las sanciones económicas que recibe Rusia tras la invasión en Ucrania.

Uno de ellos fue Franco Ramírez, un estudiante mexicano universitario en San Petersburgo, donde cursaba la carrera en ciencias políticas y que afortunadamente podrá continuar en línea.

“Estoy estudiando mi primer año de universidad y tuve que interrumpir mis estudios para regresar, pero que voy a poder continuar en línea. Fue un viaje más largo porque tiene que evitar volar sobre Estados Unidos y Europa son casi 16 horas, pero todo bien” expresó al llegar a la terminal 3.

La razón de retornar fue por el cierre de operaciones de las empresas Visa y Mastercard en Rusia y, por ende, dejarían de recibir transferencias para subsistir en aquel país.

“Decidí regresar con la incertidumbre de qué es lo que vaya a pasar, no por inseguridad, sino por la situación económica, por las sanciones, mis papás me mandar dinero por visa y pues fueron de las empresas que cerraron operaciones en Rusia y no era seguro si iba a poder seguir usando mis tarjetas cuando mis papás me enviaran dinero”, platicó Franco.

Alexis fue otro mexicano que regresó de Rusia, él se encontraba de vacaciones cuando comenzó la invasión a Ucrania y se anunciaron las primeras cancelaciones de diferentes aerolíneas mundiales a Rusia.

“Yo me encontraba de vacaciones y comencé a ver en las noticias que los vuelos de regreso se estaban cancelando, unos decían que se reactivarían hasta abril entonces compré este vuelo que según es el último de esta aerolínea rusa, según vi en el Twitter de la embajada”, relató.

Además, al salir del aeropuerto muchos de los ciudadanos ucranianos y rusos que residen en México se vieron conmovidos al ser recibidos por sus familiares en la terminal 3 del aeropuerto de este destino turístico.

La aerolínea rusa Nordwind canceló todos sus vuelos internacionales este 5 de marzo mientras que Aeroflot lo hizo este 8 de marzo.