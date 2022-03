El presidente Andrés Manuel López Obrador celebró la decisión de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) de ordenar la “inmediata y absoluta” libertad de Alejandra Cuevas, luego de casi año y medio presa en el penal femenil de Santa Martha Acatitla, acusada de la muerte de Federico, hermano del fiscal General de la República, Alejandro Gertz Manero.

En la conferencia de prensa matutina, AMLO sostuvo que el caso es una prueba de que permanece el Estado de derecho en el país, por ello, ordenó que se brinde protección a Alejandra Cuevas, luego de que ayer la solicitara.

“Celebro que se haya tomado esa decisión por la Corte y creo que es la mejor manera de enfrentar las controversias, los conflictos, los problemas: el que nos ajustemos al marco legal y que prevalezca un auténtico, un verdadero Estado de derecho, esto antes no sucedía, antes era estado de chueco, no estado de derecho”, dijo.

López Obrador comentó que en administraciones anteriores imperaba la injusticia y la impunidad, “no hace falta buscar muchos ejemplos”, y recordó que el actual presidente de la SCJN, Arturo Zaldívar, fue presionado durante el gobierno de Felipe Calderón para que cambiara su resolución sobre el caso de la Guardería ABC.

“Eso ya no sucede, ahora hay independencia, autonomía, no se simula, el Ejecutivo no es el poder de los poderes y esto es el cambio. Entonces eso es lo que puedo comentar y qué bueno que se resuelven todos estos casos por la vía legal y que se demuestre que al margen de la ley nada y por encima de la ley nadie”, comentó.

Tras quedar en libertad, Alejandra Cuevas anunció que solicitará una audiencia con el Presidente de México para que le sea otorgada protección tanto a ella como a su madre, Laura Morán, así como a sus tres hijos.

Además, adelantó su interés de ser recibida por el mandatario y enfatizó que hará la petición por la vía conducente.

“Quiero comunicar el interés que tengo de ser recibida por el jefe de Estado mexicano, Andrés Manuel López Obrador, para respetuosamente pedirle que nos proteja de cualquier eventualidad futura a mi madre, a mis hijos y a mí”, expresó.