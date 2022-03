El Juzgado Virtual de lo Familiar del Poder Judicial de Nuevo León concedió la razón a Edie Galván Villarreal, habitante de Monterrey, quien ahora se identificará ante la ley con el género No Binario (NB).

De acuerdo con la sentencia, elaborada por el juez Raúl Farfán Bocanegra y promovida por el equipo jurídico de El Clóset LGBT, se declaró fundada la solicitud planteada por Galván Villarreal, reconociéndose su identidad como Edie Vincent Hibert Blue Galván Villarreal, de género “NB”.

En el acta de nacimiento, detalló el juez, deberá asentar en el apartado de Datos de la Persona Registrada lo siguiente: Nombre (s): Edie Vincent Hibert Blue Primer apellido: Galván Segundo apellido: Villarreal Sexo: NB “En la inteligencia de que NB, es la abreviatura de No Binario. Quedando intocados los demás datos del acta”, se lee en los resolutivos.

El juez explicó que es el nuevo formato que implementan en el Juzgado, haciéndolo más entendible para los interesados, dado que ahora la sentencia sale en cuatro hojas, cuando antes salía en 12.

En una publicación de Facebook, Galván Villarreal detalló que el modificar el género de su acta de nacimiento y ver su nombre completo en el INE “son cosas que nunca imaginé posibles, o al menos no en estos años, y el hecho de que el proceso haya sido tan sencillo y no se me hayan puesto trabas, me da mucha esperanza por el futuro”.

“Ser la primera persona reconocida como no binarie en un estado tan conservador como Nuevo León, me llena de emoción y realmente no tengo palabras para describir todo lo que siento en estos momentos”.

“Quisiera abrazar a Edie de 13 años y decirle que en unos años todo va a mejorar, que todo el esfuerzo y la lucha va a rendir frutos y que en un futuro vamos a ser la persona que siempre quisimos ser”.

“Gracias a mis amistades y seres amadxs que me animaron a realizar el proceso, que nunca me dejaron solx, que compartieron los nervios y la espera conmigo, gracias al equipo legal de El Clóset LGBT, A.C. , gracias Edie por nunca rendirte y aventurarte a lo desconocido. Les amo, y me amo trans”, concluyó.