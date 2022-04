La jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, denunció “campañas negras” en diversas alcaldías en contra de la consulta de Revocación de Mandato y el presidente Andrés Manuel López Obrador.

"Hemos visto particularmente un periódico de una campaña negra al presidente, López Obrador, en algunas de las alcaldías de la Ciudad de México, nos lo hicieron llegar los vecinos, y lo más importante aquí es que es un ejercicio de participación ciudadana y las campañas negras no ayudan a la democracia", expresó.

En conferencia de prensa, tras la instalación del Gabinete del Agua en la alcaldía Miguel Hidalgo y a una semana de la consulta, Sheinbaum afirmó que funcionarios de su administración promueven la participación de los capitalinos en este ejercicio.

"No estamos promoviendo, estamos generando interacción con la ciudadanía y los más importante desde mi punto de vista, y lo he repetido, en otras ocasiones, este ejercicio de participación ciudadana, es un ejercicio único, y por eso es importante la participación y además cualquier presidente, cualquier presidente después del presidente, Andrés Manuel López Obrador, es decir, no es sólo un ejercicio para el presidente, tiene que pasar por este ejercicio de Revocación de Mandato porque ya está establecido en la Constitución", dijo.

Además, habló de las boletas que ya llegaron a las alcaldías y que están siendo resguardadas, y señaló que aún están por definir el número de efectivos policiales que resguardarán el proceso.