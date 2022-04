El presidente Andrés Manuel López Obrador reprochó que el Instituto Nacional Electoral (INE) no ha actuado con rectitud, ya que sólo impide las manifestaciones sobre la de revocación de mandato a quienes son simpatizantes de la Cuarta Transformación, y no a quienes se han declarado en contra de la consulta.

En la conferencia de prensa matutina, AMLO hizo un llamado a las autoridades electorales a actuar con imparcialidad y también corrija a los líderes partidistas que abiertamente han llamado a votar en contra de él en el ejercicio democrático.

“Ojalá y se corrija, aún cuando falta poco, para que se ponga el ejemplo de imparcialidad, porque el INE, el juez, no ha actuado con rectitud, hay elementos, hay pruebas, de que sólo se impide que se manifiesten los que están a favor de la transformación, no se cuestiona a los que están abiertamente a que no participe la gente el domingo próximo”, dijo.

Incluso, López Obrador recordó que el gobernador priista de Coahuila, Miguel Ángel Riquelme, pidió no participar en la consulta del próximo 10 de abril; “no participemos en la farsa”, dijo; mientras que el instituto electoral “no dice nada”.

Advirtió que ese tipo de comentarios, además de ser violatorios de la norma de revocación del mandato y de la veda, también infringen la Constitución.

Sobre las declaraciones del secretario de Gobernación, Adán Augusto López, AMLO aseguró que se encuentra en una gira por los estados para atender los pendientes y cumplir con las responsabilidades de la Federación, no para promover la consulta, “no va a mitines, él, para que se tranquilicen, se serenen los adversarios, está ayudándome”.

“No es precandidato a Presidencia, no se confundan, no está haciendo campaña, no está actuando de esa forma. Necesitaba un secretario de Gobernación que me ayudara al cumplimiento de la agenda que tiene que ver con el interés público, la defensa del pueblo, la protección del pueblo, el beneficio del pueblo, con la paz y la tranquilidad”, advirtió.

Sin embargo, comentó que, de existir denuncias por las acciones del funcionario, la autoridad competente se encargará de resolverlas.

Mientras tanto, advirtió que la responsabilidad del INE sigue siendo convocar a la ciudadanía a participar en la revocación, más no debatir sobre su importancia.

“Desde el principio debieron promover la consulta, no actuar de manera tramposa, guardando silencio, no difundiendo la consulta para que la gente no se enterara, instalando casillas en lo más apartado, pura trampa. Y luego abiertamente en contra de nosotros, en contra mía”, acusó.