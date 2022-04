El Departamento de Estado de la Gran Bretaña ordenó la extradición a México de Karime Macías, exesposa de Javier Duarte, exgobernador de Veracruz, contra quien existe un orden de aprehensión por su presunta responsabilidad en el delito de daño patrimonial por 112 millones de pesos.

Con esta determinación, se ratificó la resolución de la Corte de Magistrados de Westminster, el cual en febrero pasado avaló su entrega.

"Ratificando la resolución del juzgado británico que conoció del caso. Esta persona tiene catorce días para impugnar esa determinación", indicó la FGR en un comunicado.

En febrero, Macías aseguró no ser responsable del supuesto desvío y que “ni un peso” llegó a su bolsa.

Sin embargo, el magistrado Paul Goldspring estimó que las pruebas en su contra son suficientes para autorizar la extradición, e indicó que el caso sería remitido a la ministra del Interior, Priti Patel, quien tendría la última palabra.

La sentencia se emitió en medio de una solicitud de asilo político que presentó Karime Macías al gobierno del Reino Unido.

En aquella ocasión, en un mensaje a medios, la ex esposa del gobernador manifestó que la petición de extradición se basó en declaraciones falsas de algunos servidores públicos de la Fiscalía de Veracruz, que formaron parte del gobierno de Miguel Ángel Yunes Linares.

“Eso no significa que vaya a ser llevada a México ni mucho menos que sea culpable. Ello ya que la decisión judicial de hoy aun cuando la respeto, no la comparto. De ahí que anuncio será apelada por ser mi derecho y por así considerarlo mis abogados en el Reino Unido”, expresó.

Karime declaró que ella tuvo un cargo honorario en el DIF de Veracruz por ser la esposa entonces de quien fuera gobernador, “un cargo igual al de otras señoras esposas” de reconocidos empresarios locales que formaron parte del organismo asistencial.

“Ni ellas ni yo manejamos fondos, tampoco decidimos cuestiones administrativas ni celebramos contrato alguno. Ni un peso llegó a mi bolsa, al grado de que no hay prueba alguna de ello en la acusación. Exijo se muestre públicamente una sola prueba de que yo me haya enriquecido indebidamente. Le aseguro a los medios de comunicación que nadie se las podrá mostrar, simple y sencillamente porque no existe”, apuntó.