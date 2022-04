El presidente Andrés Manuel López Obrador retó a la senadora panista Kenya López a demostrar científicamente que la construcción del Tren Maya va a cambiar el color azul turquesa del mar.

En la conferencia de prensa matutina, AMLO comentó que la panista representa al sector conservador del país que cree que sólo ellos son gente educada y preparada, y “los demás son nacos”.

“Esto es importantísimo, claro que no cambia el azul turquesa, a ver, científicamente ¿cuál es el fundamento? Nada. Pero ellos sí pueden mentir y mentir, y es una especie de enajenación porque no se dan cuenta o piensan que es normal y en una de esas pueden pensar que es la política”, dijo.

Luego de que fuera transmitido un video en donde la panista señala también que el gobierno de López Obrador es populista e ignorante, el Presidente comentó que es un claro ejemplo de los conservadores en el país.

“Fíjense lo que van a hacer estos cuates de Morena, con este capricho del Tren Maya van, incluso, a cambiar el azul turquesa del mar, fíjense nada más lo letal”, comentó la senadora en el video.

Asimismo, el jefe del Ejecutivo federal dijo que, como mucha gente ve La mañanera, es necesario aclarar las acusaciones.

“Eso es lo típico, no es la senadora, son millones y ese es el pensamiento conservador, todos los demás son ignorantes, nosotros no, ese es el discurso de siempre, nosotros somos gentes de bien, gentes educadas, tenemos preparación, los demás son nacos. No tienen capacidad para darse cuenta que los manipulan, los engañan con mentiras”, comentó.