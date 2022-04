El presidente Andrés Manuel López Obrador informó que la unidad élite de investigación antidrogas, creada en la década de los noventa por la DEA con policías mexicanos y que operó durante 25 años, fue disuelta hace más de un año, debido a que había infiltrados de la delincuencia organizada.

En la conferencia de prensa matutina, López Obrador respaldó el cierre de la unidad élite y aseguró que se mantiene la cooperación con las autoridades de Estados Unidos, pero procurando que se respete la soberanía de México.

"Eso sucedió hace más de un año, ya con el cambio de política. Porque nosotros mantenemos cooperación, pero procuramos que se respete nuestra soberanía y antes, entraban y salían por el país y hacían, ellos mandaban, hacían lo que querían".

"Incluso fabricaban delitos, entonces ya saben que se puso orden, y se tiene cooperación pero con respeto a nuestra soberanía", dijo.

El Presidente destacó que incluso uno de los mandos de la unidad de investigación está siendo juzgado en Estados Unidos y descartó que se trate de Genaro García Luna.

"No, les falta información, eso fue hace como un año y se demostró que ese grupo estaba infiltrado por la delincuencia, incluso que uno de sus jefes está siendo juzgado en Estados Unidos".

"Pero no investigan nada, nada más atacan, entonces, es buena la relación, pero con respeto, ya no es el tiempo en el que estaba Calderón y entraban y metían las armas, ya no es el tiempo de los operativos, como Rápido y Furioso", reiteró.

La SIU, como se le conocía por sus siglas en inglés, fue fundada en 1997 durante el sexenio de Ernesto Zedillo y operó de manera ininterrumpida como un apéndice de la Policía Federal en los mandatos de Vicente Fox, Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto, lapso durante el que protagonizó operaciones de alto impacto en el combate al narcotráfico gracias a un acceso privilegiado a información de inteligencia estadunidense.

Entre otras operaciones, se le atribuye haber contribuido a la primera captura de Joaquín "El Chapo" Guzmán en 2016.