El ex presidente Enrique Peña Nieto pidió personalmente a Emilio Lozoya encargarse de pagar a Ricardo Anaya el soborno para que la bancada del Partido Acción Nacional (PAN) en la Cámara de Diputados votara a favor de la reforma energética.

Así lo aseguró el propio ex director de Petróleos Mexicanos (Pemex) en una ampliación de su denuncia de agosto de 2020 ante la Fiscalía General de la República (FGR). Al respecto, el abogado del panista, Eduardo Aguilar, rechazó este señalamiento, al asegurar que “es una más de la larga lista de mentiras” de Lozoya Austin, pues no tiene sustento ni prueba alguna y no “debe pasarse por alto que Ricardo Anaya ni siquiera era diputado en ese momento”.

Respecto a esta nueva declaración de Lozoya, incluida en la carpeta de investigación FED/SEIDF/CGI-CDMX/0000865/2020, el ex director de Pemex relató que tuvo una reunión con el entonces presidente Peña Nieto en enero de 2014.

En este encuentro, realizado en la casa Adolfo López Mateos de la entonces residencia oficial de Los Pinos, Lozoya narró que Peña Nieto le dijo que consideraba a Ricardo Anaya “un aliado natural” para la aprobación de las reformas porque "le encantaba el dinero".

“Encontrándonos Enrique Peña Nieto y yo en el primer piso de dicha casa, el entonces Presidente de la República me pidió resolver ‘el pago pendiente a Ricardo Anaya Cortés por su voto favorable a la reforma constitucional’ (…) me comentó que Anaya era un aliado natural para la aprobación de las reformas, en particular la energética, porque ‘le encantaba el dinero’”, aseveró Lozoya.

De acuerdo con el ex director de Pemex, en esa reunión Peña Nieto también le dijo que Ricardo Anaya “se había comprometido a sacar adelante las leyes secundarias”, pero que se necesitaba darle dinero, “porque los del PAN no daban paso sin huarache” y que el panista “simplemente se llevaba pésimo” con los senadores de su propio partido, por lo que se les tenía que “sobornar por separado”.

Lozoya Austin explicó que esta declaración, recibida en la FGR el 24 de enero, la realizaba hasta ahora porque Ricardo Anaya negó públicamente haber sido sobornado, “y, sobre todo, acusa a Enrique Peña Nieto de corrupto”.

“Esto me parece sorprendente, ya que Enrique Peña Nieto, Luis Videgaray Caso, Ricardo Anaya Cortés y los senadores del PAN confabularon y pactaron sobornos a cambio de votos, pedían que se otorgaran contratos ilegales y actuaban de forma conjunta durante 2013 y 2014 para así obtener beneficios ilegales”.

“Yo fui presionado, extorsionado y acusado de corruptelas, cuando ellos fueron quienes lo pactaron, quienes se beneficiaron y quienes operaron como un aparato de Estado organizado con fines de corrupción”, enfatizó.

Lozoya Austin hizo esta declaración casi tres meses después de que fuera internado en el reclusorio Norte por los casos de corrupción de Agronitrogenados y Odebrecht.

En el escrito, el ex director de Pemex reconoció que revelaba estos hechos en “aras de continuar aportando información objetiva y eficaz para la obtención de un criterio de oportunidad y/o en relación con la propuesta de una salida alterna”.