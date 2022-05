El expresidente de la Cooperativa Cruz Azul, Guillermo “Billy” Álvarez, reapareció a través de un video que fue difundido en redes sociales, donde dijo que expondrá su “versión de los hechos”. El cooperativista se encuentra prófugo de la justicia desde 2020 tras ser acusado de lavado de dinero y delincuencia organizada por malos manejos en la cementera.

“Por diversas circunstancias no he podido estar cerca ni mucho menos dirigirme hacia mis compañeras y compañeros de la organización para poder explicar por qué causas y en virtud de las circunstancias en que me encuentro, no he podido tener ese cambio de impresiones y sobre todo que conozcan la versión de los hechos”, explicó.

“Billy” Álvarez tiene dos órdenes de aprehensión en su contra por parte de la Fiscalía General de la República (FGR) por los delitos de lavado de dinero y delincuencia organizada.

En agosto del 2020, Guillermo Álvarez Cuevas decidió renunciar a su cargo, luego de que un juez federal giró una orden de aprehensión en su contra por delincuencia organizada y lavado de más de 114 millones de pesos a través de siete empresas factureras.

Al empresario se le atribuye haber diseñado un esquema para desviar recursos de la Cooperativa a sus cuentas personales en España y Estados Unidos.

En la operación también estarían involucrados algunos de sus colaboradores, a quienes la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) les bloqueó sus cuentas bancarias hasta que explicaran el origen de las millonarias transferencias.